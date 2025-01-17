Antalya'da Drift Yapan Sürücüye 45 Bin 801 Lira Ceza

Antalya'da Drift Cezası: 45 Bin 801 Lira!

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı belirlenen bir sürücü ve araç sahibine toplam 45 bin 801 lira ceza uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'nde 34 COR 01 plakalı otomobille drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Ceza Detayları

Yapılan denetim neticesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye 39 bin 362 lira ceza kesildi. Araç sahibi ise 6 bin 439 lira ceza ile ceza müeyyidesine maruz kaldı. Böylece toplam ceza miktarı 45 bin 801 lira olarak belirlendi.

Olayın ardından, araç sürücüsü “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçlamasıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldı.