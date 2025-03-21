Antalya'da Dünya Ormancılık Günü Kutlandı: Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yapılan fidan dikim etkinliklerinde 3 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:43
Antalya'da Dünya Ormancılık Günü Kutlandı: Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Antalya'da Fidan Dikim Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Aksu ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Hulusi Şahin katıldı.

Doğanın Yeniden Uyanışı

Vali Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 Mart'ın doğanın yeniden uyandığı bir dönem olduğunu vurgulayarak, ormanların doğanın hayat kaynağı olduğunu ifade etti. Şahin, "Ormanlar, pek çok canlının evi olarak havayı temizleyip oksijen sağlar. Onların faydalarını anlatmakta zorlanıyoruz" dedi.

Geçen Yılki Yangınların İzleri

Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınlarına değinen Şahin, "Dünyanın en büyük yangınlarından birini yaşadık. O dağlar simsiyah oldu. Ancak, orman teşkilatımızın emekleriyle dikilen fidanlar 1 metreyi geçti ve hızla yeşeriyor. Eski haline gelmesi en az 20 yılı bulur. Ağaçlara gözümüz gibi bakalım" şeklinde konuştu.

Ormanın Önemi

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, ormanlardan elde edilen meyve ve tıbbi aromatik bitkilerin milyarlarca insan için önemli bir gıda kaynağı olduğunu belirtti. Kayıran, "Ormanlar gıda güvenliğinin garantörü olup, tarımsal üretimi destekleyen ekosistemlerle hayati bir rol oynar. Ayrıca toprak verimliliğini artırır, erozyonu önler ve su kaynaklarımızı korur" dedi.

Fidan Dikim Etkinliği

Yapılan konuşmaların ardından, geçen yıl çıkan orman yangınından zarar gören alanda defne, keçiboynuzu ve çam fıstığı başta olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kumluca'da Fidan Dikim Etkinliği

Kumluca ilçesinde de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve ilçedeki diğer yetkililer katıldı. Kaymakam Güneş, fidanları dikmenin geleceğe nefes olacağını belirtti.

Etkinlikler sonrasında katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu ve vatandaşa 2 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri...

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri...

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

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