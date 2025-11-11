Antalya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araç İl Emniyet Müdürünün Ekibine Sürüp Lastikleri Vurularak Durduruldu

Antalya'da 'Dur' ihtarına uymayan araç, Emniyet Müdürünün ekibine sürüldü; lastiklerine ateş edildi

Antalya Muratpaşa'da gece yarısı gerçekleşen olayda, mahalle bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobil, bölgedeki polis ekipleri ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun bulunduğu grubun bulunduğu noktaya doğru sürdü. Araç, lastiklerine ateş edilerek durduruldu; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın gelişimi

Olay, Yeşildere Mahallesi 2830 sokakta önceki gece saatlerinde yaşandı. Cihan G. idaresindeki, camları filmli 07 BHL 253 plakalı otomobil, mahalle bekçilerinin dur ikazına uymayarak ara sokaklarda hızla ilerlemeye başladı. Telsiz anonsları ile bölgeye intikal eden polis ekipleri, aracı yakalamak için önlem aldı.

Emniyet müdürünün bulunduğu ekibin üzerine araç sürüldü

Kaçan sürücü, uyarılara rağmen aracın kontrolünü sürdürerek Zeytinköy (Yeşildere Mahallesi) bölgesinde denetim yapan ve bölge çalışmalarını düzenli takip eden Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ile beraberindekilerin olduğu noktaya doğru ilerledi. Tehlike ihtimali değerlendirilerek ekipler yeniden dur ikazında bulundu; bunun üzerine önce havaya sonra da otomobilin lastiklerine doğru ateş açıldı.

Lastiklerine ateş edilerek durduruldu; 5 gözaltı

Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan araç, jantları üzerinde birkaç yüz metre daha ilerledikten sonra ekipler tarafından kapatılan sokak çıkışında durduruldu. Araçtan inmeleri istendiğinde, Cihan G., Hüseyin K., Görkem D., Murat D., Musa G. ekiplere direnç gösterdi. Diğer ekiplerin desteğiyle beş şüpheli gözaltına alındı.

Yaralı ve ifadeler

Olayda ayağından yaralandığı belirtilen Hüseyin K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Cihan G.'nin ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla otomobille gezdiklerini, alkol aldıklarını ve geç saatlerde uyuşturucu madde temin etmek amacıyla Zeytinköy bölgesine geldiklerini, alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin dur ihtarına uymadıklarını söylediği öğrenildi.

Görüntüler

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

ANTALYA'DA DUR İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE BÖLGEDE DENETİM YAPAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN BULUNDUĞU GRUBUN ÜZERİNE ARAÇ SÜREN ŞAHIS, OTOMOBİLİN LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLEREK DURDURULDU.