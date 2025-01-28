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Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Antalya'da dur ihtarına uymayan bir sürücünün aracında 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:13
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Antalya'da Şaşırtan Olay: 17 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde, "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün aracında 17 ruhsatsız tabanca bulundu. Olay, sürücünün kovalamaca sırasında başka bir araca çarpmasıyla ortaya çıktı.

Kovalamaca ve Araçta Bulunan Tabancalar

Bilgilerine göre; Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nin, Düdenbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istediği bildirildi. Ancak sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, başka bir araca çarptı. Yapılan detaylı aramada, 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından kaçan sürücünün kimliği tespit edilerek B.Y. olduğu belirlendi. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının polis merkezindeki işlemleri ise devam etmekte.

Olay, Antalya'da güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olurken, ruhsatsız silah taşımanın taşıdığı riskler bir kez daha gündeme geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacada başka bir araca çarpan...

Antalya'nın Kepez ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacada başka bir araca çarpan otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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