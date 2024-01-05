Antalya'da durakta yolculara araba çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

M.T, M.Ö. ve O.A, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Burdur'da yakalandı. Emniyetteki sorgularının sonrasında mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da durakta yolculara araba çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Otobüs durağında bekleyen F. K. (65) ve eşi H. K. (66), Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, olay yerinden kaçtı.

Kepez'de otobüs durağına gelen 07 BCL 913 plakalı otomobil, direğe ve durakta bekleyen yolculara çarparak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Otomobilin sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde meydana gelen kazadan sonra kaçtı.

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DURAKTA BEKLEYEN YAYALARA ARABA ÇARPTI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Fatma (65) ve Hüseyin Keser (66) isimli çiftin kaza sırasında yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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KAZA YERİNE GELDİ ÖLENLERİ ÖĞRENİNCE KAHROLDU

Sürücüyü yakalamak için polis harekete geçti.

Kazaya tanık olan Yılmaz Hatunana, gazetecilere, olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Kazada hayatlarını kaybeden yaşlı çiftin, bir esnaf dostunun yakını olduğunu söyleyen Hatunana, "Kasaplık mesleği yapan arkadaşımızı ziyaret etmek için yola çıkmıştık. Durakta meydana gelen kazayı duyduk ve oraya gittik. Arkadaşımız da kaza yerine geldi ve ölenlerin kayınpederi ve kayınvalidesi olduğunu fark etti." dedi.

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