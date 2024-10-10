Antalya'da Eczanede Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Antalya'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde bir eczanede meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Ayşe Baygut isimli eczane sahibinin iş yerinde yaptığı rutin kontrol sırasında ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde eczaneye gelen Baygut, para kasalarının açık olduğunu fark etti. Durumu hemen incelemek için güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Baygut, hırsızın eczaneye girdiğini ve kasanın içindeki para ile bazı ilaçları çantasına koyduğunu gördü.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Bu gelişmenin hemen ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Baygut, güvenlik kameralarındaki görüntülerin incelenmesini talep etti. Olayın ardından polis ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalara başladı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin eczanenin camından içeri girdiği ve kasadan para ile ilaçları alarak hızlı bir şekilde çıkış yaptığı net bir şekilde görülüyor. Olayın detayları ve şüphelinin yakalanması için araştırmalar devam etmektedir.

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