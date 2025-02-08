DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.447.842,59 -0,13%

Antalya'da Eğlence Mekanında Korkunç Olay: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada 25 yaşındaki genç bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:39
Antalya'da Eğlence Mekanında Korkunç Olay: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, bir eğlence mekanında meydana gelen kargaşada bir genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Arif Mahallesi'nde bulunan müzikli eğlence mekanına gelen bazı kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmıştı. Olayın büyümesiyle birlikte 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç, saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ne yazık ki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu talihsiz olay ardından, jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Antalya'daki bu üzücü olay, eğlence yerlerinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Mersin'deki Okul Geçidi Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
4
Özgür Özel: 'Sandığı Önümüze Koymalıyız, Erdoğan'a Korkmuyoruz!'
5
Hamas, Netanyahu'ya Rağmen İsrailli Esirleri Koruduğunu Açıkladı
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 18 Milyon Öğrenci ve 75 Bin Okul Var
7
Bahçelievler'de 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 2 Zanlı Yakalandı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!