Antalya'da Eğlence Mekanında Korkunç Olay: Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, bir eğlence mekanında meydana gelen kargaşada bir genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Arif Mahallesi'nde bulunan müzikli eğlence mekanına gelen bazı kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmıştı. Olayın büyümesiyle birlikte 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç, saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ne yazık ki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu talihsiz olay ardından, jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Antalya'daki bu üzücü olay, eğlence yerlerinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.