Antalya'da Eğlence Merkezlerine Kayıt Dışı Çalışan Denetimi

Antalya'da Kayıt Dışı Çalışanlara Karşı Denetim Uygulandı
Antalya'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekipleri, eğlence merkezlerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde, kayıt dışı çalışanların tespit edilmesi ve iş yerlerinin düzenli çalışmasının sağlanması hedefleniyor.
Kaleiçi'nde Ekipler Bir Araya Geldi
SGK müfettişleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi bölgesindeki eğlence merkezlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerinde kayıt dışı çalışan olup olmadığını kontrol ederken, yabancı çalışanların evraklarını da inceledi.
Bu denetimlerin, Antalya'daki eğlence sektörü içerisinde iş gücü düzenini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.