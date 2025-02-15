Antalya'da Eğlence Merkezlerine Kayıt Dışı Çalışan Denetimi

Antalya'da SGK ekipleri, eğlence merkezlerinde kayıt dışı çalışanları denetledi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:38
Antalya'da Eğlence Merkezlerine Kayıt Dışı Çalışan Denetimi

Antalya'da Kayıt Dışı Çalışanlara Karşı Denetim Uygulandı

Antalya'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekipleri, eğlence merkezlerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde, kayıt dışı çalışanların tespit edilmesi ve iş yerlerinin düzenli çalışmasının sağlanması hedefleniyor.

Kaleiçi'nde Ekipler Bir Araya Geldi

SGK müfettişleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi bölgesindeki eğlence merkezlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerinde kayıt dışı çalışan olup olmadığını kontrol ederken, yabancı çalışanların evraklarını da inceledi.

Bu denetimlerin, Antalya'daki eğlence sektörü içerisinde iş gücü düzenini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

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