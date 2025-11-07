Antalya'da Ekim Rekoru: En Çok Turist Almanya'dan

Antalya, Ekim 2025'te yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırladı; Almanya 639 bin 445 ile ilk sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:18
Antalya Ekim Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Akdeniz’in turizm başkenti Antalya, 2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Ekim ayında ülke bazında veriler

Bir aylık dönemde Antalya’ya en çok turist gönderen ülke, 639 bin 445 ziyaretçiyle Almanya oldu. Rusya Federasyonu 583 bin 4 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, İngiltere 182 bin 201 ziyaretçiyle üçüncü oldu. İngiltere’yi 140 bin 829 ziyaretçiyle Polonya, 65 bin 233 ziyaretçiyle Hollanda, 50 bin 920 ziyaretçiyle Litvanya, 48 bin 904 ziyaretçiyle Ukrayna, 39 bin 276 ziyaretçiyle İsviçre, 24 bin 729 ziyaretçiyle Belarus ve 24 bin 79 ziyaretçiyle Danimarka izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 8, Rusya Federasyonu yüzde 12, Polonya yüzde 6, Litvanya yüzde 14, Ukrayna yüzde 17 ve İsviçre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Bu artışlar, Antalya’nın farklı pazarlardaki güçlü konumunu ve talep çeşitliliğini ortaya koydu.

Günlük ziyaretçi rekoru

Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinden 4 Ekim Cumartesi günü 93 bin 403 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu rakam, ekim ayları içinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı oldu.

Ocak-Ekim döneminde 16 milyonu aştı

2025 yılının on aylık verilerine göre Antalya’ya gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak 16 milyon 308 bin 937 oldu.

Bu dönemde 3 milyon 889 bin 889 kişiyle Rusya Federasyonu en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında ilk sırada yer aldı. Almanya 3 milyon 342 bin 550 kişiyle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 475 bin 24 kişiyle üçüncü oldu. İngiltere’yi 1 milyon 248 bin 756 ziyaretçiyle Polonya, 453 bin 867 ziyaretçiyle Hollanda, 413 bin 28 ziyaretçiyle Ukrayna, 410 bin 667 ziyaretçıyla Romanya, 368 bin 255 ziyaretçiyle Kazakistan, 287 bin 381 ziyaretçıyla Çek Cumhuriyeti ve 242 bin 399 ziyaretçiyle Litvanya takip etti.

