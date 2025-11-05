Antalya'da Emekli Polisin Köpeği Vurması: 4 Yıla Kadar Hapis İstemi

Antalya’da kendisine saldırdığı gerekçesiyle bir köpeği tabancayla vuran 83 yaşındaki emekli polis için savcılık 4 yıla kadar hapis talep etti. Davanın ilk duruşmasında sanığın zorla getirilmesine ve hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Olay

Olay, 24 Nisan 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2049 sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa K. isimli 83 yaşındaki emekli polis memuru, kendisine saldırdığı gerekçesiyle Lady isimli köpeğe tabancayla ateş etti. İki kurşun isabet eden köpek, işletme sahibince özel bir kliniğe götürüldü ancak müdahalelere rağmen öldü.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sokakta yaptığı çalışmalarda mermi kovanları bulundu. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin köpekten kaçtığı, ardından tabancayla ateş ettiği görüldü. Sanık Mustafa K., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İddianame ve Duruşma

İddianamede Mustafa K.’nın, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele suçundan 4 yıla kadar hapsi talep edildi. Davanın ilk duruşması Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık duruşmaya katılmazken, müşteki Tolga Sungur ve vekilleri, tanıklar Burak Şerif Balcı, Hande Seyra Onuk ve Elif Varsak ile hayvan hakları savunucuları salonda hazır bulundu.

Tanıkların İfadeleri

Tanık Burak Şerif Balcı duruşmada olaya doğrudan şahit olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şikayetçiyim. Lady’nin sahibi Tolga Sungur’dur. Olay günü sanığın köpeğe ateş ettiğini gördüm. Silahı tutukluk yaptı, yoksa ateş etmeye devam edecekti. Bir kurşun benim başımın yanından geçti. Vurduktan sonra köpek kaçtı, o ise rastgele ateş etmeyi sürdürdü."

Tanık Elif Varsak ise Lady’nin mahallenin köpeği olduğunu söyleyerek, "Lady’ye yağmurlu havalarda evlerimizi açıyorduk. Sanığın köpeği daha önce de iteklediğine şahit oldum" dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanığın duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına ve zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca Muratpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uygulanan yaptırımlar ve idari süreçlere ilişkin belgeleri mahkemeye sunmasına hükmedildi.

