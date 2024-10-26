Antalya'da Endemik Bitkilerin Korunması İçin Yeni Proje

Antalya'nın Kemer ilçesindeki nadir bitki ve çiçek türlerinin korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi.

Proje İşbirliği

Ela Excellence Resort Belek, biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir turizmi desteklemek için Antalya Orkideleri ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile işbirliği içinde bu projeyi tanıttı.

Projenin Hedefleri

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Akbalık, otelin bahçesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kemer bölgesindeki endemik bitki türlerinin korunmasını ve çoğaltılmasını sağlayacak projeyle, bölgemize özgü endemik türlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz," diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Bilimsel Araştırmalara Katkı

ANTOK Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, projeyle Kemer bölgesindeki endemik bitki türlerinin belirleneceği ve haritalandırılacağını belirtti. Ayrıca, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunması ve çoğaltılmasının gerekliliğine dikkat çekti: "Bölgenin doğal güzelliklerinin korunarak sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, yerel halkın çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması ve bilimsel araştırmalara katkı sağlanmasını amaçlıyoruz," dedi.

Antalya Biyoçeşitliliğine Katkı

ANTOK AR-GE Sorumlusu Pınar Kınık, projenin Antalya biyoçeşitliliği ve Beydağları (Olimpos) Sahil Milli Parkı florası üzerinde yürütülen araştırmalara önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Sürdürülebilir Turizm Vurgusu

Ela Excellence Resort Belek Turizm Koordinatörü Korhan Alşan da sürdürülebilir turizme önem verdiklerini, bu doğrultuda oluşturdukları geniş bahçelerde zeytin ağaçları ve endemik bitki türlerine yer verdiklerini ifade etti.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki endemik bitki ve çiçek türlerinin korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması için proje başlatıldı. Ela Excellence Resort Belek'in biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla Antalya Orkideleri ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile işbirliği yaptığı proje tanıtıldı.