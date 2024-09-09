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Antalya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Antalya'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:39
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Antalya'da Eşini Öldüren Sanığa Cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, tartıştığı eşi Ceylan Sümer’i bıçakla öldüren Metin Sümer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma ve Savunmalar

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Metin Sümer ve avukatları katıldı. Duruşmada ifadesini veren Sümer, olayın anlık bir öfke patlaması sonucu gerçekleştiğini savunarak, "Pişmanım." dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanık Metin Sümer'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Cezanın indirimine gidilmedi.

Olayın Gelişimi

Olay, 20 Mayıs'ta Şelale Mahallesi'nde yaşandı. 4 çocuk annesi Ceylan Sümer (30), eşi Metin Sümer (30) ile arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. Çocuklar balkona çıkarak yardım istemeleri üzerine eve gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Metin Sümer, polise teslim olarak tutuklandı.

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