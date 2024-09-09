Antalya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Antalya'da Eşini Öldüren Sanığa Cezası
Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, tartıştığı eşi Ceylan Sümer’i bıçakla öldüren Metin Sümer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma ve Savunmalar
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Metin Sümer ve avukatları katıldı. Duruşmada ifadesini veren Sümer, olayın anlık bir öfke patlaması sonucu gerçekleştiğini savunarak, "Pişmanım." dedi.
Mahkeme Kararı
Mahkeme heyeti, sanık Metin Sümer'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Cezanın indirimine gidilmedi.
Olayın Gelişimi
Olay, 20 Mayıs'ta Şelale Mahallesi'nde yaşandı. 4 çocuk annesi Ceylan Sümer (30), eşi Metin Sümer (30) ile arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. Çocuklar balkona çıkarak yardım istemeleri üzerine eve gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Metin Sümer, polise teslim olarak tutuklandı.