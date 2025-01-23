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Antalya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden F.İ. için ise 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:21
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanığa Ağırlıkla Cezalar Talep Ediliyor

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayda, sanığın kaçmasına yardım eden kişinin ise 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Olayın Detayları ve İddianame

Antalya'da gerçekleşen olayda, 52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları, (öğrenilene göre) 48 yaşındaki kocası Savaş Temirhanoğulları tarafından silahla 5 yerinden vurularak öldürüldü. İddianamede, Savaş Temirhanoğulları'nın olay günü F.İ.'nin kullandığı 07 ETZ 17 plakalı araçla eşinin evine gittiği ve daha sonra ruhsatsız tabancası ile cinayeti işlediği kaydedildi.

Olay sonrası, sanık Temirhanoğulları'nın F.İ.'nin aracını kullanarak kaçtığı belirtilirken, maktulün daha önce eşinden ölüm tehditleri aldığına dair iki kez şikayette bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Mahkeme Süreci ve Cezalar

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Savaş Temirhanoğulları için ağırlaştırılmış müebbet, kaçmasına yardım eden F.İ. içinse 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olay, 12 Eylül 2024'te Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Fadim Temirhanoğulları, sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kızı tarafından silahla öldürülmüş halde bulundu. Katil zanlısı olarak Savaş Temirhanoğulları ve yardım eden F.İ. gözaltına alındı; Temirhanoğulları tutuklanırken, F.İ. serbest bırakıldı.

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