Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı

Duruşmada neler yaşandı

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık Fikret İ., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, maktulün ölmeden önce şikayeti üzerine 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan "silahlı tehdit" ve "hakaret" davalarını, cinayet davasıyla birleştirdi.

Dosyaya giren yeni bilirkişi raporunda maktulün tabancadan çıkan ve uzmanlarca "uzak atış" olarak değerlendirilen mermiye bağlı olarak öldüğü tespit edildi.

Sanıkların ve tanıkların savunmaları

Söz verilen sanık Savaş T., olay anını hatırlamadığını iddia ederek, “Yakalanma anında polisleri ben karşıladım. Silahı kendim teslim ettim.” dedi. Tutuklu sanık Fikret İ. ise ani gelişen olay sırasında arada kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen maktulün komşusu Ümit E., sanık ile maktul arasında herhangi bir kavgaya şahit olmadığını belirterek, olay gecesi silah sesini dışarıdan geldiğini sandığını anlattı. Ümit E. ayrıca olaydan yaklaşık 15 gün önce gece saatlerinde evden tanımadığı bir erkeğin çıktığını gördüğünü ifade etti.

Aile ve müşteki beyanları

Maktulün kardeşi Canan A., sanıkların ve tanık Ertürk’ün ceza indirimi sağlamak amacıyla gerçek dışı beyanda bulunduğunu iddia ederek, iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Maktulün annesi Mediha S. ise çocuğunun "9 kurşunla hunharca öldürüldüğünü" söyleyerek, "Benim çocuğumun canını aldılar" dedi.

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan anne Mediha S., "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şahit de yalancı şahitlik yapmaya gelmiş. İçerden bir erkek çıkmışmış. Çocuk var evde. İnşallah cezalarını çekerler." ifadelerini kullandı.

Savcı görüşü, arbedeler ve mahkeme kararı

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Savaş T. hakkında 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan "silahlı tehdit" ve "hakaret" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sırasında adliye koridorunda sanık ve tanık yakınları arasında tartışma çıktı; polis arbedeyi önleyip iki grubu adliyeden çıkardı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın seyri

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52)'nin, 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla gündeme gelmişti. Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş T. ile yardım ettiği ileri sürülen Fikret İ.'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almış; Savaş T. tutuklanmış, Fikret İ. ise ilk etapta serbest bırakılmıştı.

Savaş T. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fikret İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış; önceki duruşmada mahkeme, Fikret İ.'nin de tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasında da sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemişti.

Tepkiler ve davanın önemi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Yağmur Burçin Sayın, duruşmada dinlenen yeni tanığın davanın esasını değiştirebilecek nitelikte olmadığını belirtti. Sayın, kadın cinayetlerinin politik üstü bir mesele olduğunu ve davaların uzamamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, Fadim'in ailesinin yanında olduklarını ifade etti.