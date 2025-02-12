Antalya'da Eşini Öldüren Sanık ile Yardımcısı Hakim Karşısında

Antalya'da Eşini Silahla Öldüren Sanık ve Yardımcısı Yargılanmaya Başladı

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen Savaş T. (48) ile ona yardım eden F.İ. hakkında dava açıldı. Sanık Savaş T. ağırlaştırılmış müebbet, F.İ. ise 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Duruşmaya Katıldılar

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Savaş T. ve tutuksuz yargılanan F.İ. katıldı. Maktüllerinin 15 yaşındaki kızı I.T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dâhil oldu. Müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanığın İfadesi: Psikolojik Sorunlar

Savunma sırasında Savaş T., eşinin son bir yıldır psikolojik sorunları olduğunu ve ilaçlar kullandığını öne sürdü. Ayrıca, eşinin boşanmak istemesi üzerine babasının evinde 2-3 ay kaldığını ifade etti. Savaş T., sık sık, "Eşimi hala seviyorum. karşısınızdayım ama ben yaşamıyorum." diye belirtti. Ayrıca, tutuksuz sanık F.İ'nin eşine barışmalarında yardımcı olduğunu iddia etti.

Olayın Gecesi

Savaş T., olay gecesi sabahın erken saatlerinde, saat 04.00 civarında eve gittiğini söyledi. Eşinin kapıyı açtığında "Niye geldin? Adamsan beni vur, ölümden korkmuyorum." dediğini ifade eden Savaş T., merdivene doğru ateş ettiğini belirtti. O sırada F.İ'nin kendisini tutmaya çalıştığını ve müvekkilinin eşinin kendisine hakaretler ettiğini savundu.

Tutuksuz Sanık F.İ'nin Savunması

F.İ. ise olay yerinde barışmaya gittiklerini ifade etti ve maktulün Savaş T.'ye hakaret ettiğini iddia etti. Olayın ardından yaralının başında kalmayı düşündüklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Ambulansı arayamadıklarını ve bu nedenle olayın dramatik bir şekilde geliştiğini ifade etti.

Kızlarının Şikayeti Yok

Maktulün kızı I.T., pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, babası ve tutuksuz sanık F.İ'den şikayetçi olmadığını belirtti. Anne ile ilgili rahatsızlıklarını aktarırken, bunların olaylara nasıl etki ettiğini de dile getirdi.

Maktulün Annesi: Cezalandırma Talebi

Maktulün annesi ise kızının sanıktan korktuğunu belirterek, "Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme Kararını Verdi

Mahkeme heyeti, Savaş T.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık F.İ. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak’taki sitede gerçekleşti. Savaş T. ve F.İ., polis ekipleri tarafından Korkuteli ilçesinde gözaltına alındı. Savaş T. tutuklanırken, F.İ. ise serbest bırakıldı. Savaş T. hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme', F.İ. hakkında ise 'yardım etme' suçlamasıyla dava açılmıştır.