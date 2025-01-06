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Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadının Tedavisi Devam Ediyor

Antalya'da eski eşi tarafından yakılan Pınar Z.'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:09
Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadının Tedavisi Devam Ediyor

Antalya'da Korkunç Olay: Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadın Yoğun Bakımda

Antalya'da, 31 Aralık 2024 tarihinde yaşanan talihsiz bir olayda, eski eşi Gürhan Ü. (42) tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Z. (36) hastanede tedavi altına alındı. Muratpaşa ilçesinin Şirinyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından, Pınar Z.'nin tedavisine Antalya Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.

Yanıkların Tedavisi ve Durum

Pınar Z., vücudunun büyük bir kısmında ciddi yanıklar ile yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi ediliyor. Şu ana kadar birçok operasyon geçirdiği bildirilen kadının durumu ağır. Olayın ardından, Pınar Z.'ye yangın söndürme tüpü ile müdahale eden çevre esnafı, büyük bir felaketi önlemek adına mücadele etti.

Olayın Seyri

Yaşanan trajedi, eski çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile başladı. Gürhan Ü., yanında taşıdığı benzini Pınar Z.'nin üzerine dökerek ateşe vermişti. Olaydan sonra motoru ile kaçan Gürhan Ü., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan Pınar Z., ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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