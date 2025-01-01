Antalya'da Eski Eşini Yakan Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski eşini üzerine benzin dökerek yakan zanlı Gürhan Ü. (42) tutuklandı. Olay, İsmet Gökçen Caddesi'nde gerçekleşti.

Tutuklama ve Tedavi Süreci

Eski eşi Pınar Z. (36) ile arasında çıkan tartışma sırasında Gürhan Ü., yanında getirdiği bir kova benzinle Pınar Z.'nin üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Olayın ardından, Pınar Z., Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi, ardından Antalya Şehir Hastanesine nakledildi ve entübe edildi. Kadının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olayın Detayları

Olay, Şirinyalı Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü., eski eşine benzini dökerek ateş açtı. Yangın sırasında çevrede bulunan bir esnaf, yangın söndürme tüpü ile Pınar Z.'ye müdahale etti. Pınar Z.'nin vücudunun büyük bir kısmı yandı.

Gürhan Ü., olay sonrası motoruyla kaçmaya çalıştı fakat polis ekipleri tarafından Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir okulun çevresinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.