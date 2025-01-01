DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.297.893,18 -0,23%

Antalya'da Eski Eşini Yakan Zanlı Tutuklandı

Antalya'da eski eşine benzin dökerek yakan Gürhan Ü. tutuklandı. Pınar Z.'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:51
Antalya'da Eski Eşini Yakan Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Eski Eşini Yakan Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski eşini üzerine benzin dökerek yakan zanlı Gürhan Ü. (42) tutuklandı. Olay, İsmet Gökçen Caddesi'nde gerçekleşti.

Tutuklama ve Tedavi Süreci

Eski eşi Pınar Z. (36) ile arasında çıkan tartışma sırasında Gürhan Ü., yanında getirdiği bir kova benzinle Pınar Z.'nin üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Olayın ardından, Pınar Z., Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi, ardından Antalya Şehir Hastanesine nakledildi ve entübe edildi. Kadının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olayın Detayları

Olay, Şirinyalı Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü., eski eşine benzini dökerek ateş açtı. Yangın sırasında çevrede bulunan bir esnaf, yangın söndürme tüpü ile Pınar Z.'ye müdahale etti. Pınar Z.'nin vücudunun büyük bir kısmı yandı.

Gürhan Ü., olay sonrası motoruyla kaçmaya çalıştı fakat polis ekipleri tarafından Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir okulun çevresinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kuru Kayısı Çuvallarında Kaçak Sigara Operasyonu
2
Engelliler İçin Spor: Bedri Korkmaz'ın 25 Yıllık Başarısı
3
Bursa'nın Susuzluk Riski Yapay Zeka ile Hesaplandı
4
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Bodrum ve Marmaris'te Yeni Yıl Coşkusu: Sahiller Dolu Dolu
6
Aydın'da Motosikletin Ata Çarpması Sonucu Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler