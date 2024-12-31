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Antalya'da Eski Eşinin Benzinle Yaktığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan 36 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:52
Antalya'da Eski Eşinin Benzinle Yaktığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 36 yaşındaki Pınar Z., eski eşi Gürhan Ü. tarafından benzin dökülerek yakıldı. Olay, Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti.

Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte, Gürhan Ü. yanında getirdiği benzinle Pınar Z.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası olay yerinden motoruyla kaçan Gürhan Ü, polisin başlattığı operasyon sonucunda Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okul civarında yakalandı. Gürhan Ü.'nün emniyetteki ifadesinde, eski eşi ve çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle tartıştıklarını, olayın beklenmedik bir şekilde geliştiğini ve planlı olmadığını belirttiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yeri incelemesine devam ederken, yaşanan korkunç olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, alev alan Pınar Z.'ye yardım eden bir esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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