Antalya'da Eski Güreşçiyi Öldüren Sanıklara Ağır Ceza

Antalya'da Eski Güreşçi Hakkı Aygün'ün Cinayet Davası Tamamlandı

Antalya'da, eski güreşçi Hakkı Aygün'ün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen davada, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Dava, toplamda 27 sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' ve diğer suçlardan yargılandığı bir süreçti.

Duruşmada Önemli Kararlar Alındı

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıklardan Umut Can Ferah, Hakkı Aygün'ü 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da çeşitli hapis cezaları verildi. İlgili suçlardan yargılanan Yavuz Tayfur ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ceza Dağılımı ve Dava Süreci

Mahkeme, sanıklar arasında yapılan ceza dağılımında, pek çok kişiye yıllarca hapis cezası verildi. Yakup Tayfur gibi isimler 'tasanarak kasten öldürme suçuna azmettirmeye yardım' suçlamaları ile uzun yıllar hapis cezası aldı. Toplamda 12 tutuksuz sanık beraat kararı alırken, dikkat çeken bir diğer husus da, dava kapsamındaki birçok suçun ağırlığıydı.

Olay, 1 Eylül 2020'de Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde gerçekleşmişti. Hakkı Aygün, uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, genişletilen soruşturmayla birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına neden olmuştu.

Hakkı Aygün Kimdir?

Hakkı Aygün, 655'inci Kırkpınar Güreşleri'nde başaltı kategorisinde 2'nci olmuş bir isim olarak biliniyordu. Hayatı sona eren bu genç sporcu, ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntü ile anılıyor.