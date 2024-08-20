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Antalya'da Eski Meclis Üyesinin Cenazesi Defnedildi

Antalya'da eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:13
Antalya'da Eski Meclis Üyesinin Cenazesi Defnedildi

Antalya'da Silahlı Saldırı Sonrası Cenaze Töreni

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer, Ziya Y. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Belkıs Mahallesi'nde gerçekleşen olayın ardından, Tuncer'in cenazesi ikindi namazı sonrası Serik Merkez Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta defnedildi. Cenaze törenine, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, çeşitli siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılarak Tuncer’in ailesine destek verdi.

Olayın Arka Planı

Tuncer, katıldığı bir düğünde Ziya Y. ile sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmaların sonucunda karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve Ziya Y., ruhsatlı tabancasıyla Tuncer’e 3 el ateş etmişti. Emekli öğretmen olan Ziya Y.'nin, Tuncer'in bir dönem öğretmeni olduğu öğrenildi.

Adli Süreç

Olay sonrası emniyet birimlerinde işlemleri tamamlanan Ziya Y., "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlının, emniyette susma hakkını kullandığı belirtilirken, mahkeme esnasında ifade vermek istediğini de belirtti.

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