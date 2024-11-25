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Antalya'da Ev Yangını: İtfaiye Köpeği Kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında itfaiye, köpeği kurtararak cana can kattı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:49
Antalya'da Ev Yangını: İtfaiye Köpeği Kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Yangın Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Yeşildere Mahallesi 2854 Sokak'taki müstakil evde çıkan bir yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Volkan Katılmış, kirada oturduğu evin dumanlarla kaplandığını fark eder etmez 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başlarken içeride bir köpeğin bulunduğu bilgisi üzerine arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Köpek Kurtarıldı

İtfaiye eri, kanepenin arkasında saklanan köpeği buldu ve onu sağ salim bir şekilde sahibine teslim etti. Bu olay, yetkililerin ve vatandaşların takdirini topladı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, detaylar belirlenmeye çalışılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Kanepenin arkasında...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Kanepenin arkasında saklanan köpeği bulan itfaiye eri, köpeği sahibine teslim etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Kanepenin arkasında...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Kanepenin arkasında saklanan köpeği bulan itfaiye eri, köpeği sahibine teslim etti.

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