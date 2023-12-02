Antalya'da Facia: İstinat Duvarı Çöktü 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Finike ilçesinde istinaf duvarı çöktü 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 4 çocuk okul çıkışı arkadaşlarıyla oyun oynamak isterken üzerlerine istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu göçük altında kalan 7 yaşındaki Mihriban Kaftanlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 yaşındaki Serkan Can Burul ise yaralandı.

Antalya'da Facia: İstinat Duvarı Çöktü 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi’nde meydana gelen olayda Gökbük İlkokulu öğrencileri Mihriban Kaftanlı, Serkan Can Burul ve 2 arkadaşı okul çıkışı, birlikte oynamaya gitti. Çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanında bulunan banka oturan 4 arkadaşın üzerine, 5 metrelik taş duvar yıkıldı. Olayın ardından Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında kalırken, diğer çocuklardan biri koşarak uzaklaştı. Diğer çocuk ise üzerine devrilen birkaç parça taşın altından çıkıp kurtulmayı başardı.

Enkazda Çalışmaları 2 Saat Sürdü

Facia anlarına tanıklık edenler çocuklara yardıma koşarken ekiplerden destek istediler. Yapılan ihbar sonucu olay yerine ulaşan jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık ve itfaiye de bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göçük altında kalan Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul isimli iki küçük çocuğu çıkarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarının 2 saat aralıksız sürmesinin ardından Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altından çıkarıldı ve hastaneye götürüldü.

Ambulans ile Finike Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuktan Mihriban Kaftanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Serkan Can Burul’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili sorumluların tespit edilmesine yönelik olay yeri inceleme ekibi, inşaatçı bilirkişi ve Cumhuriyet Savcısı incelemeleri yürütüyor. Öte yandan alından bilgiye göre yıkılan duvarın arazi sahibi tarafından 2 yıl önce yenilendiği detayına ulaşıldı. Olayla ilgili ihmal olup olmadığı ve sorumlulara yönelik detaylı soruşturma devam ediyor. 

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