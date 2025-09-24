Antalya'da falezlerden denize düşen Kadir Orhanlı (31) yaşamını yitirdi

Antalya Muratpaşa'da Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi falezlerinden denize düşen 31 yaşındaki Kadir Orhanlı hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:50
Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi üzerindeki falezler kısmından denize bir kişinin düştüğü görüldü. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.

Kaleiçi'ndeki sağlık ekibince yapılan kontrolde, üzerinde bulunan kimlikten kişinin Kadir Orhanlı (31) olduğu tespit edildi ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

