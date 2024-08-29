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Antalya'da Falezlerden Düşen Kadın Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da falezlerden düşen kadın, deniz polisi tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:42
Antalya'da Falezlerden Düşen Kadın Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Falez Kazası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Şirinyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadın falezlerden düşerek yaralandı.

Olayın Gelişimi

28 yaşındaki Sevilya A., yakınıyla birlikte falezlerden plaja inmeye çalışırken merdivenlerde dengesini kaybetti. Bu talihsiz kazada kadın, yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Ancak karadan ulaşım sağlanamadığı için deniz polisi devreye girdi. Yaralı kadın, deniz polisi tarafından bota alınarak Yat Limanı'na getirildi.

Hastaneye Sevk

Sevilya A., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı.

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