Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kız Yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Naila Vokhidova, falezlerde fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Olay, çevredeki vatandaşların hızlıca yaptığı ihbarla gündeme geldi.
İhbar üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu ayağından yaralanan Vokhidova, sedyeye alınarak güvenli bir şekilde yukarı çıkarıldı.
Vokhidova, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hızlıca müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç kızın durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Antalya'da falezlerden düşen Rus genç kız yaralandı. Yaralanan Naila Vokhidova, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da falezlerden düşen Rus genç kız yaralandı. Yaralanan Naila Vokhidova, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.