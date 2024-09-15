Antalya'da Feci Kaza: 3 Can Aldı, 2 Yaralı

Antalya'da meydana gelen kaza, 1'i bebek toplam 3 kişinin ölümüne neden oldu. 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:28
Antalya'da Feci Kaza: 3 Can Aldı, 2 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Kayıp

Antalya'da gerçekleşen bir trafik kazasında, bir otomobilin su tankerine çarpması sonucunda üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Ahmet Özkan Durak'ın kullandığı otomobilin, Kuzey Çevre Yolu üzerinde yol kenarında sulama yapan su tankerine arkadan çarpması ile meydana geldi. Kaza, gece saatlerinde gerçekleşti ve çevreckiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, sürücü Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan eşi Münise Durak ve sekiz aylık bebekleri Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini tespit etti.

Ateşin Bağlantısı

Kazada yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin, Kütahya'da bulunan akrabalarının düğününe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Cenaze İşlemleri

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

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