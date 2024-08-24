Antalya'da Fibre Tekne Battı: 4 Kişi Kıyıya Yüzerek Ulaştı

Antalya Konyaaltı Sahilinde Tekne Yangını

Antalya'nın güzide plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde, içinde 4 kişinin bulunduğu bir fiber tekne bilinmeyen bir sebepten dolayı su alarak battı.

Tekne Yolculuğu ve Talihsizlik

Almanya'dan tatile gelen Hüseyin Yoldaş Öztürk, daha önce satın aldığı teknesiyle eşi, kuzeni ve kuzeninin eşiyle keyifli bir gezintiye çıktı. Ancak, dönüş yolunda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tekne su almaya başladı.

Kıyıya Ulaşma Mücadelesi

Öztürk'ün kıyıya yakın bir yere kadar getirdiği tekne, aniden alabora oldu. Bu sırada, teknedeki 4 kişi paniğe kapılmadan suya atlayarak yüzmeye başladı. Şans eseri, hepsi kıyıya sağ salim ulaşmayı başardı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olayı görenler hemen ekipleri haberdar etti. Olay yerine deniz polisi sevk edildi ve ilgili incelemelere başlandı. Konuya dair açıklama yapan tanık Kadir Köksal, "Sahil kenarında otururken teknedeki durumu görme fırsatım oldu. Kimseye bir zarar gelmediği için rahatladık," ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürmektedir.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde su alıp batan fiber teknedeki 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı. Deniz polisi olay sonrası bölgede inceleme yaptı.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde su alıp batan fiber teknedeki 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı. Deniz polisi olay sonrası bölgede inceleme yaptı.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde su alıp batan fiber teknedeki 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı. Deniz polisi olay sonrası bölgede inceleme yaptı.