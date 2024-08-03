Antalya'da Filistin İçin Protesto Gösterisi

Antalya'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Antalya'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bu yürüyüş, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Kepez ilçesindeki Çelebi Mehmet Camisi önünde toplandı.

Eylem Detayları

Katılımcılar, ellerinde hazırladıkları pankart ve dövizlerle Seyhan Caddesi boyunca yürüyerek Kepez Kent Meydanı’na ulaşmayı hedefledi. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atarak protesto ettikleri konulara dikkat çektiler.

Yapılan Açıklamalar

Grup adına açıklama yapan Memur Sen Antalya il temsilcisi Eyüp Bülent Miran, Gazze’deki durumu ele alarak şunları ifade etti:

“Gazze’de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Susmak, vahşetin ortağı olmaktır. Derhal ateşkes sağlanmalı ve insani yardımların önü açılmalıdır. Söz konusu zulüm, ABD ve diğer ülkeler tarafından sağlanan silah destekleriyle sürdürülmektedir.”

Dualar ve Destek

Yürüyüşün ardından katılımcılar, zulüm altında yaşayan Filistin halkı için dualar ederek onlara destek verdiler. Hükümetlerden ve uluslararası toplumlardan daha fazla dayanışma beklediklerini dile getirdiler.

Antalya'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.