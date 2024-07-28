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Antalya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Antalya'da düzenlenen protesto etkinliğinde birlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 23:19
Antalya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

Antalya'da Gazze İçin Bir Araya Gelindi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olmak amacıyla Antalya'da bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Çelebi Sultan Mehmet Camisi önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Türk ve Filistin bayrakları ile protesto dövizleri taşıyarak Gazze'ye destek veren sloganlar attı.

Programın İçeriği ve Açılış Konuşması

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan HÜDA PAR Muratpaşa İlçe Başkanı Abdullah Demirtaş, katılımcılara hitap ederek Gazze’deki direnişe destek olduklarını vurguladı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tam 42 hafta geçtiğini hatırlatan Demirtaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gazze’nin dramı, aradan geçen bu süreye rağmen azalmış değil; aksine yaşanan acılar her geçen gün daha da büyüyor. Özellikle son haftalarda meydana gelen gelişmeler, Siyonist çeteye ve liderlerine karşı olan kamuoyunun tepkisini artırmaktadır. Netanyahu’nun, büyük şeytan Amerika’nın kongresinde alkışlanması, bu durumun kanıtıdır. Ayrıca, Filistin’de Hamas ve El Fetih arasında kurulan ulusal birlik hükümetinin bağımsız Filistin için önemli bir adım olmasını umut ediyoruz."

Partinin Destekleri ve Dua İle Sonlandırma

Etkinliğin devamında HÜDA PAR İl Başkanı Muhammet Şerif Durmaz da, partisinin 28 Aralık 2023 tarihinde Meclis'e bir kanun teklifi sunacağını belirtti. Durmaz, toplumun farklı kesimlerinin bu teklife büyük destek verdiğini ifade etti.

Toplantı, Gazze’de hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan dualarla sona ermiştir.

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