Antalya'da Geleneksel Deve Güreşi Coşkusu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde deve güreşi etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, geleneksel deve güreşi etkinliği, yoğun ilgiyle gerçekleşti. Kumluca Belediyesi ev sahipliğinde, Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ve Kumluca Eğitim Vakfı (KUMEV) işbirliği ile düzenlenen etkinlik, Toptaş Arena'da yapıldı.

Etkinlikte, Antalya'nın yanı sıra Muğla, Aydın ve Denizli'den yaklaşık 120 deve güreştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği güreşlerde, develer karşılarına çıkan rakipleri ile kıyasıya bir mücadele verdiler. Bazı develer, rakiplerinden hızla kaçarken, görevliler sık sık develerin ayrılmasında zorlandı.

Dereceye Giren Develere Ödül

KUMEV yararına düzenlenen güreşte, derece alan deve sahiplerine kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin kazananlarına verilen ödüller büyük bir heyecanla beklendi.

Başkan Avcıoğlu'ndan Mesaj

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada deve güreşinin bölgede önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Avcıoğlu, "Burada sadece deve gösterisi izlemiyoruz, geçmişimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkıyoruz. Deve gösterileri, halkımızın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bir gelenektir. Bu etkinlik, Kumluca Eğitim Vakfı yararına düzenlendi. Eğitime destek olmak, çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak önemlidir," dedi.

Etkinliğe Katılanlar

Deve güreşini, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.