Antalya'da "Gönül Elçileri" ile 43 Çocuk Koruyucu Aileye Yerleştirildi

Antalya'da Gönül Elçileri projesiyle bu yıl 43 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi; yetkililer, destekçiler ve koruyucu aileler programda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 20:47
Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesiyle bu yıl 43 çocuk koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi.

Program ve katılımcılar

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, projeyi destekleyen kadınlar ve koruyucu aileler katıldı.

Şahin'in değerlendirmesi

Şahin konuşmasında, "Gönül Elçileri" projesinin toplumun kalkınmasına önemli katkı sağladığını belirtti. "Aile Yılı" ilan edilmesinin koruyucu aile farkındalığını artırdığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Gönül Elçileri adından da anlaşılacağı gibi hiçbir karşılık beklemeden canıgönülden yüreğini ortaya koyan ve yüreğiyle çalışan ailelerdir."

Her çocuğun en temel isteğinin sıcak bir yuva olduğunu, herkesin bu şansa sahip olmadığını ve bazı çocukların devletin himayesinde büyüdüğünü aktaran Şahin, koruyucu ailelerin bir çocuğun hayatına umut olduğunu ifade etti:

"Koruyucu aile olmak sadece bir çocuğu evinize almak değil, onu hayatınızın merkezine almak, onu ihtiyaçlarını gözetmek, korkularını anlamak, hayallerine ortak olmak ve belki de en önemlisi ona 'Sen değerlisin' duygusunu verebilmektir."

Sayısal veriler ve hedefler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise Antalya'da 340 çocuğun 311 ailenin yanında koruyucu aile hizmetinden faydalandığını bildirdi. Sökmen, bu yıl içinde Antalya'da 30 çocuğun daha koruyucu aile yanına yerleştirilmesinin hedeflendiğini ve "Bugün itibarıyla 43 çocuğumuz koruyucu ailenin yanına yerleştirilmiştir." ifadelerini kullandı. Ayrıca ilimizin Türkiye genelinde koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sıralamasında 8. sırada yer aldığını belirtti.

Koruyucu ailelerin sesi

Koruyucu aile Şeyda Emine Yılmaz 4 çocuğu olmasına rağmen bir çocuk daha alarak koruyucu aile olduğunu, bunun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Program sonucu

Konuşmaların ardından programda koruma altındaki bir bebek koruyucu aileye verildi.

