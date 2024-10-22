Antalya'da Güneşli Hava ile Deniz Keyfi

Güneşli Hava, Denize Giren Tatilcileri Buluşturdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, denizle buluşarak keyifli anlar geçirdi.

Hava ve Su Sıcaklıkları

Bu güzel günlerde hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Bölgedeki nem oranı ise yüzde 57 civarındaydı.

Plajlarda Hareketlilik

Güneşli havadan faydalanan tatilciler, ilçenin popüler plajlarında yoğunluk oluştururken, bazıları denize girerken bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı.