Antalya'da Güneşli Hava ile Sahil Keyfi

Antalya'da Güneşli Hava Fırsatı

Antalya'da güneşin parlamasıyla birlikte tatilciler sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığı 28 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü.

Sahillerde Hareketlilik

Nem oranı sabah saatlerinde %86'ya ulaşan Antalya'da, tatilciler Konyaaltı, Sarısu ve Lara bölgelerinde yoğun ilgi gösterdi. Denizde yüzmeyi tercih edenlerin sayısı oldukça fazlayken, bazıları ise şezlonglarında dinlenerek güneşlenmeyi seçti.

Doğa Yürüyüşleri ve Su Sporları

Sahil boyunca yürüyüş yapan birçok insan, palmiye ağaçlarının gölgesinde serinlemeyi tercih etti. Bunun yanı sıra, tatilcilerin bir kısmı Konyaaltı Sahili'nde kano ve Stand Up Paddle (SUP) gibi su sporları ile eğlenceli anlar geçirdi.

Neme Rağmen Manzara Zorluğu

Yüksek nem oranı nedeniyle, Konyaaltı varyantından Beydağları manzarası oldukça zordu. Tatilciler, bu muhteşem doğal güzellikten tam anlamıyla faydalanmakta güçlük çekti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.