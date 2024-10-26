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Antalya'da Güneşli Hava İle Sahillerde Canlanma

Antalya'da güneşli yaz havası, tatilcileri sahillere çekti. Hava sıcaklıkları 28 dereceyi buldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:54
Antalya'da Güneşli Hava İle Sahillerde Canlanma

Antalya'da Tatilcilerin Sahil Keyfi

Antalya, güneşli hava sayesinde tatilcilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu güzel günde, sahil bölgelerinde belirgin bir hareketlilik gözlemlendi.

Hava ve Deniz Sıcaklıkları

Hava sıcaklığı 28 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Ayrıca, şehirdeki nem oranı %31 olarak ölçülerek rahat bir yaz günü sağladı.

Tatilcilerin Tercihleri

Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, sahildeki plajlarda dinlenirken, bazıları da serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Bu güzel atmosfer, tatilcilerin keyifli bir gün geçirmelerine olanak tanıdı.

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