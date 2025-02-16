Antalya'da Güneşli Hava, Sahilleri Doldurdu

Antalya'da Sahil Keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, sahillerde keyif dolu anlar yaşadı. Bazı tatilciler denize girerken, diğerleri güneşin tadını çıkardı.

Hava ve Deniz Sıcaklığı 18 Derece

Hava ile deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 52 seviyesinde belirlendi. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, hafta sonunu Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahilleri gibi popüler noktalarda geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde Yoğun Kalabalık

Özellikle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk gözlemlendi. Burada çok sayıda kişi plajlarda güneşlenirken, bazıları da denizde yüzmeyi tercih etti. Ayrıca, sahil boyunca yürüyüş yapanlar ve bisiklete binenler de dikkat çekti.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.