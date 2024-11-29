Antalya'da Güneşli Hava Tutkunları Sahilleri Doldurdu

Antalya'da Güneşli Hava Dalgası

Antalya, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen turistler ve şehir sakinleriyle dolup taştı. Şehirde hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Nem oranı ise %53 seviyelerine ulaştı.

Konyaaltı Sahili'nde Yoğunluk

Özellikle Konyaaltı Sahili'nde sakinlerin ve tatilcilerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Bazı ziyaretçiler denizin tadını çıkararak yüzmeyi tercih ederken, bazıları plajda güneşlenmek için yerlerini aldı. Diğerleri ise deniz kenarındaki kamp sandalyelerinde keyifli bir zaman geçirdi.

Hafta Sonu Hava Durumu Uyarısı

Ancak Antalya'da pazar günü itibarıyla soğuk ve yağmurlu havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Bu durum, sahil aktivitelerini kısıtlayabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde hareketlilik oluşturdu. Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde hareketlilik oluşturdu. Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.