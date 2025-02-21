Antalya'da 'Güney Kariyer Fuarı' 24-25 Şubat'ta Düzenlenecek

Antalya'da 7 üniversitenin katılımıyla yapılacak 'Güney Kariyer Fuarı', 24-25 Şubat'ta öğrencilere iş ve staj imkanları sunacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:11
Antalya'da 'Güney Kariyer Fuarı' 24-25 Şubat'ta Düzenlenecek

Antalya'da Güney Kariyer Fuarı Başlıyor

Antalya, Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) ile 24-25 Şubat tarihlerinde kariyer fırsatları ile dolup taşacak. Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyonda, öğrencilere ve mezunlara yönelik pek çok etkinlik yer alacak.

240 Firma ve 50 Bin Katılımcı Bekleniyor

Açıklamalara göre, fuar süresince 240 firma katılım gösterecek ve toplamda 8 üniversiteden 50 bine yakın katılımcı ağırlanması öngörülüyor. Ziyaretçiler, iş ve staj görüşmeleri yapan firmalarla tanışma, tecrübe paylaşımlarına katılma imkanı bulacaklar.

Etkinlikler ve Eğitimler

Fuar kapsamında 60'tan fazla etkinlik ve eğitim düzenlenecek olup, katılımcılar çeşitli konferanslarla bilgi dağarcıklarını genişletebilecekler. Kariyer yolculuğunda önemli adımlar atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

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