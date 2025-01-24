Antalya'da Güvenlik Görevlisini Öldürmekle İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

Antalya, Türkiye - Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan sanık Metin Almaz'ın duruşmasına başlandı. Almaz, Antalya'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Bekir Kılıç'ı bıçakla öldürmekle suçlanıyor.

Duruşmada İlk Savunmalar

Duruşmaya katılan taraf avukatları ve müştekilerin yanı sıra tutuklu sanık Metin Almaz da hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Almaz, 8 Ağustos 2023 tarihinde Papatya K. ile nişanlandıklarını ve olay haftasında evlilik konusunda sürekli tartışmalar yaşadıklarını açıkladı.

Almaz, Papatya K'nin 3-4 ay önce fuhuş yaptığı bir yerde kendisini dövdürdüğünü öne sürerek, bu nedenle yanında bıçak taşımaya başladığını belirtti. Olay günü, Papatya'yı görmek üzere Yener Ulusoy Caddesi'ne gittiğini açıklayan sanık, "Papatya’nın yanında maktul Bekir Kılıç vardı. Papatya'nın maktulle görüşmesini istemiyordum. Papatya, maktule beni dövmesini söyledi. Maktul önce bana küfür etti. Sonra biber gazı sıktı. Kaçmak istedim, kaçamadım. Maktul, tahta parçasıyla bana vurdu. Kendimi korumak amacıyla bıçağı çıkardım ve salladım. Bıçak maktulün neresine isabet etti bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi. Papatya hamileydi, ona zarar gelsin istemiyordum." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Kararları

Mahkeme heyeti, Papatya K'nin tanık olarak dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Öte yandan, olayın detaylarına göre, Bekir Kılıç, 17 Haziran 2024'te Muratpaşa ilçesinde bulunduğu tramvay durağında, Metin Almaz ile kız arkadaşı Papatya K.'yı ayırmaya çalışmıştı. Bu esnada, Almaz'ın bıçaklı saldırısına maruz kalan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yakalanan Almaz, o tarihten beri tutuklu olarak yargılanıyor.