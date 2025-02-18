Antalya'da Halk Otobüsleri için Özel Şerit Uygulaması Başladı

Antalya'da halk otobüsleri için özel şerit uygulaması başladı; otobüsler yoğunluğa takılmadan ilerleyebilecek.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:23
Antalya'da Halk Otobüsleri için Özel Şerit Uygulaması Başladı

Antalya'da Yeni Özel Şerit Uygulaması Hayata Geçti

Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten kesintisiz bir şekilde ilerleyebilmesi için özel şerit uygulamasına geçildi. Bu uygulama, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlandı ve trafik yoğunluğunu azaltarak toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uygulamanın Amacı ve Kapsamı

Yapılan çalışma ile ana arterlerdeki sağ şeritlerin hatalı parklar nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi ve böylece halk otobüslerinin şerit değiştirmek zorunda kalması gibi sorunlar ortadan kaldırılacak. Yeni düzenlemeyle otobüsler, kendilerine ait boyanan sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilecek.

Başarıyla Hayata Geçirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, sağ şerit uygulamasının ilk etabının başarılı bir şekilde uygulamaya geçtiğini açıkladı. Bu kapsamda, Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı arasındaki bölgede tüm otobüslerin sağ şeridi kullanmaya başladığı bildirildi.

Şengül, “Trafikteki diğer araçlar da sağ şeridi kullanabilir ancak kesinlikle park etme ve duraklama yapamayacaklar. Alt geçitlerde trafik tıkalı olsa bile otobüsler üst geçitleri kullanarak yollarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilmesi...

Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilmesi için özel şerit uygulamasına başlandı. Yeni uygulamayla otobüsler, kendilerine ayrılan ve boyanan ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyebiliyor.

Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilmesi...

Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilmesi için özel şerit uygulamasına başlandı. Yeni uygulamayla otobüsler, kendilerine ayrılan ve boyanan ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyebiliyor.

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