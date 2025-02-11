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Antalya'da Hayat Kurtaran Zamanla Yarış: Balıkesir'den Gelen Karaciğer Başarıyla Nakledildi

Balıkesir'den Antalya'ya askeri uçakla ulaşan karaciğer, hayati tehlike taşıyan hastaya zamanında nakledildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:58
Antalya'da Hayat Kurtaran Zamanla Yarış: Balıkesir'den Gelen Karaciğer Başarıyla Nakledildi

Karaciğer Nakli İçin Zamanla Yarış

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir kadından bağışlanan karaciğer, askeri kargo uçağı aracılığıyla Antalya'daki hayati tehlike altında olan bir hastaya nakledildi. Ayşe Kılınç, 2 yıl önce siroza bağlı karaciğer yetmezliği tanısı aldı ve 12 saat içinde nakil olması gerekti.

Bağışçıdan Hastaya Uzanan Süreç

48 yaşındaki bağışçı kadının organı, Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi tarafından Balıkesir'den alındı. Siroz hastası olan Ayşe Kılınç için gelini Yağmur Kılınç tarafından bir parça karaciğer bağışı yapıldı. Ancak nakil sonrası sağlığı tehlikeye girdi ve acil ikinci bir nakil gerekirdi.

Askeri Uçakla Zamanında Nakil

Hastanede, Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Sistemine acil çağrıda bulunuldu. Helikopter ve küçük uçaklar buzlanma nedeniyle iniş yapamazken, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağı devreye girdi. Bağışlanan karaciğer sabaha karşı Antalya'ya ulaştı.

Başarılı Ameliyat ve Teşekkürler

Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, 12 saat içinde nakil yapmak için büyük bir organizasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası Ayşe Kılınç, yoğun bakımda olduğu sırada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çok iyiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Devletin Sağlık Politikaları ve Bağışın Önemi

Prof. Aydınlı, "Devletimiz her şeyi yapıyor. Organ bağışı yapan aileler, süreçlerin ciddiyetini bilmelidir. Bütün bu organizasyonlar vatandaşa değer veriyor," diyerek organ bağışının önemini vurguladı.

Kızları Seher Evlice, aile olarak kahramanlara teşekkür etti ve "Organ bağışının önemini bir kez daha anladık. Herkes organ bağışı yapsın," dedi.

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan karaciğeri, askeri uçakla getirildiği...

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan karaciğeri, askeri uçakla getirildiği Antalya'da, 2 çocuk annesi Ayşe Kılınç'a nakledildi.

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan karaciğeri, askeri uçakla getirildiği...

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan karaciğeri, askeri uçakla getirildiği Antalya'da, 2 çocuk annesi Ayşe Kılınç'a nakledildi.

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