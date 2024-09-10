Antalya'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı

Antalya'da Yürütülen Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da, yerel emniyet güçlerinin helikopter desteğiyle düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında toplamda 98 şahıs gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması ve Operasyon Detayları

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Serik ilçelerinde uyuşturucu maddeye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonda hedeflenen suç unsurlarına dair baskınlar yapıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Baskınlar sonucu oldukça büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunlar arasında:

27 kilo 590 gram esrar

27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu

2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı

91 gram eroin

80 gram kokain

Bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu

441 sentetik ecza

208 uyuşturucu hap

66 kök Hint keneviri

6 hassas terazi

2 tabanca

Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası

Gözaltı Süreci

Yakalanan 98 şüpheli hakkında emniyet müdürlüğünde sorgulama ve işlemler devam etmektedir. Bu operasyonda Antalya'da uyuşturucuya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bir kez daha ortaya konulmuştur.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.