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Antalya'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:30
Antalya'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı

Antalya'da Yürütülen Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da, yerel emniyet güçlerinin helikopter desteğiyle düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında toplamda 98 şahıs gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması ve Operasyon Detayları

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Serik ilçelerinde uyuşturucu maddeye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonda hedeflenen suç unsurlarına dair baskınlar yapıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Baskınlar sonucu oldukça büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunlar arasında:

  • 27 kilo 590 gram esrar
  • 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu
  • 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı
  • 91 gram eroin
  • 80 gram kokain
  • Bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu
  • 441 sentetik ecza
  • 208 uyuşturucu hap
  • 66 kök Hint keneviri
  • 6 hassas terazi
  • 2 tabanca
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası

Gözaltı Süreci

Yakalanan 98 şüpheli hakkında emniyet müdürlüğünde sorgulama ve işlemler devam etmektedir. Bu operasyonda Antalya'da uyuşturucuya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bir kez daha ortaya konulmuştur.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından...

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından...

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından...

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından...

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından...

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

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