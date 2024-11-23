Antalya'da Hortum ve Kuvvetli Yağış Seraları Vurdu

Antalya'da Olumsuz Hava Koşulları Tarım Alanlarını Vurdu

Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve hortum, tarım sektöründe ciddi zararlara neden oldu. Özellikle Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde oluşan hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı ve demir konstrüksiyonlarını eğdi.

Çiftçilerin Üzüntüsü ve Hasar Tespit Çalışmaları

Sabah saatlerinde seralarına giden çiftçiler, gördükleri zarardan dolayı derin bir üzüntü yaşadı. Zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal ve Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal, zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısına dikkat çekti.

Erkal, yaptığı açıklamada, "Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirterek, bazı yerlerde sel ve taşkınlar yaşandığını vurguladı. Tüm ekiplerin sahada çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Manavgat'ta Üreticiler TARSİM'e Başvurdu

Manavgat'ın Çakış, Bereket ve Denizyaka mahallelerinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, tarım alanlarında etkilerini gösterdi. Derelerin taşmasıyla bazı alanlar büyük oranda zarar gördü. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, durumla ilgili olarak 72 üreticinin TARSİM'e başvurduğunu açıkladı.

Kaş ve Alanya'da Durum Farklı

Kaş ilçesinin Akçagerme Plajı yakınlarında oluşan hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Ancak Alanya'da Akdam Mahallesi'nde seralar zarar görürken, Avsallar Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri de su birikintilerini boşaltmak için çalışmalar yaptı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sigortası bulunan üreticilerin hasar girişlerinin yapıldığını belirterek, "Tek tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır" ifadelerini kullandı. Sigortası olmayan üreticiler için de hasar tespit çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.