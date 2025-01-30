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Antalya'da Huzur Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen huzur operasyonunda 14 şüpheli ele geçirildi, silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:11
Antalya'da Huzur Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Huzur Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu çerçevesinde, 14 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, operasyonun amacı huzur ve güvenliğin sağlanmasıdır.

Operasyonun Detayları

Yeşildere Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu kapsamında, 25 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona destek veren helikopter ve dronlar, güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırdı. Toplamda 55 ekip ve 177 personel bu kapsamda görev aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, 4 pompalı tüfek, 3 kılıç, 1 tabanca, 45 fişek, 17 tüfek kartuşu ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sırasında 4'ü aranan kişi olmak üzere toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bu tür operasyonlar, Antalya'nın huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülecek.

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