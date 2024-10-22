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Antalya'da Huzur Operasyonu: 22 Gözaltı

Antalya'da gerçekleştirilen "Şafak 07 Huzur" operasyonunda 22 şahıs yakalandı. Huzur odaklı operasyon detaylandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:08
Antalya'da Huzur Operasyonu: 22 Gözaltı

Antalya'da "Şafak 07 Huzur" Operasyonu Gerçekleştirildi

Antalya ilinde, güvenlikte huzuru sağlamak amacıyla düzenlenen "Şafak 07 Huzur" operasyonu, 3 farklı mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bu kapsamlı operasyon, Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde yürütüldü. Operasyona, 72 ekip ve 425 personelin yanı sıra 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 dron da destek verdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Toplamda 70 adrese yapılan operasyonda, 11 pompalı tüfek, 6 tabanca, 106 tabanca fişeği, 128 tüfek kartuşu, çeşitli uyuşturucu maddeler, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlarla birlikte yasa dışı ticaretten elde edildiği düşünülen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Gözaltılar

Operasyon neticesinde 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu müdahalenin, bölgedeki huzur ve güvenliği artırması hedeflenmektedir.

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