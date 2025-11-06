Antalya'da İçme Suyu Güvenliği: ASAT 19 İlçede 264 Noktada Sürekli Analiz

ASAT, Antalya'nın İçme Suyu Kalitesini 19 İlçede 264 Noktada İzliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), kent genelinde temiz ve güvenli içme suyunu vatandaşla buluşturmak amacıyla 19 ilçede 264 farklı noktada düzenli su analizleri yürütüyor. Şehir genelinde dağıtılan içme suyunun kalitesi, bilimsel ölçüm ve değerlendirmelerle sürekli kontrol ediliyor.

Laboratuvar ve Analiz Süreci

ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı altyapısı ve uzman personeliyle üretim tesislerinden okullara, camilerden konut bölgelerine kadar uzanan 264 noktadan haftalık ve aylık periyotlarla su numuneleri alarak analiz yapıyor. Tüm incelemeler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği" esas alınarak gerçekleştiriliyor ve elde edilen fiziksel, kimyasal ile mikrobiyolojik sonuçlar Halk Sağlığı birimleriyle koordineli biçimde değerlendiriliyor.

Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Standartlar

Musluklara ulaşan suyun mikrobiyolojik açıdan güvenli olmasını sağlamak için ASAT, şebekeye verilmeden önce bilimsel yöntemlerle dezenfeksiyon uyguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına uygun yürütülen bu uygulamalarda suyun klor seviyesi dağıtım noktalarında 0,2–0,5 ppm aralığında sabit tutuluyor. Denetimler kapsamında Antalya genelinde her hafta yüzlerce numune değerlendirilirken, analizler TÜRKAK tarafından 42 farklı parametrede akredite edilmiş olup suyun kaynağından musluğa kadar tüm aşamaları kapsıyor.

Şeffaf Veri Paylaşımı

ASAT, suyu arıtmanın ötesinde şeffaf bilgi paylaşımı ile de vatandaş güvenini pekiştiriyor. Laboratuvarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarının özetleri düzenli olarak asat.gov.tr adresinde yayımlanıyor. Böylece vatandaşlar kendi bölgelerine ait su verilerine kolay erişim sağlayarak içme suyunun kalitesi hakkında doğrudan bilgi edinebiliyor.

