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Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı; araçlardan biri aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:40
Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ü.Ö. yönetimindeki 13 DC 323 plakalı otomobil, Dutlubahçe Mahallesi'ndeki kavşakta B.E.'nin kullandığı 07 BVE 395 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Ü.Ö. yönetimindeki otomobil, önce kaldırıma çıkıp ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi. Bu olay sonucunda yerinden sökülen direk, park halinde bulunan bir araca da zarar verdi.

Kaza sonrası, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında sürücüler Ü.Ö. ve B.E. ile birlikte aracında bulunan Havva Nur E. yer aldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Devrilen direğin zarar verdiği aracın sürücüsü Serkan D., aracını yol kenarına park ettiği esnada kaza gerçekleştiğini belirtti. "Aracı daha durdurmadan ses duydum ve direk aracımın kenarına devrildi, daha sonra kaza yapan aracı gördüm. Allah'a şükür bize bir şey olmadı," diye konuştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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