Antalya'da İki Sosyal Medya Yayıncısı Gözaltına Alındı

Antalya'da Sosyal Medya Skandalı

Antalya Valiliği, sosyal medya platformlarında toplumun genel ahlakına aykırı içerikler paylaşan iki kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Gözaltına Alınma Süreci

Valilikten alınan bilgilere göre, X sosyal medya platformu üzerinde "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adıyla bilinen E.K. ve "Pungent 666" rumuzuyla tanınan bir başka şahıs, "İncel sohbet odası" başlıklı canlı yayında, toplumun genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptıkları için gözaltına alındı.

Yapılan İncelemeler

Açıklamada, incelenen içeriklerdeki müstehcenlikten dolayı şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Valilik, E.K. ve A.S. isimli şahısların isimlerini doğruladıktan sonra, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi.

Sonuç ve Yasal Süreç

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 12 Eylül tarihinde gözaltına alınan bu kişiler hakkında konuyla ilgili yasal süreç devam ediyor.