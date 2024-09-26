Antalya'da İlk Ulusal Çevre Eğitimi Kongresi Yapılacak

Antalya'da Çevre Eğitimi Kongresi

Türkiye'nin ilk ulusal "Sürdürülebilir Gelecek için Çevre Eğitimi Kongresi", Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (ENSTİTÜSU) iş birliğiyle, 10-12 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Nirvana Cosmopolitan Convention Center'da

Kongre, yurt dışından da katılımlarla Nirvana Cosmopolitan Convention Center'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi amacıyla planlanmaktadır.

Bilgi ve Deneyim Paylaşımı İçin Platform

Etkinliğin, bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, öğrenciler ve çocukları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını sağlaması hedefleniyor.

Disiplinler Arası Oturumlar

Kongre, 20 farklı tema doğrultusunda disiplinler arası oturumlarda bilimsel çalışmalar ve uygulama örneklerini sunacak. Ayrıca, Çevre TV tarafından canlı yayınlanması planlanıyor.

Bildiriler İçin Son Tarih

Kongrede, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi amacıyla bildiri göndermek isteyenler için son tarih 20 Ekim 2024 olarak belirlenmiştir.