Antalya'da İranlı 3 Kardeşin Ölü Bulunduğu Olayda Valilikten Açıklama

Antalya'da 3 Kardeşin Gizemli Ölümü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeşin cesedi bulundu. Olay, dairenin 8'inci katından gelen kötü kokular üzerine apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, kapıyı açtıklarında kardeşleri hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kardeşlerin Kimlikleri ve Son Gelişmeler

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian (23) olduğu doğrulandı. Olay sonrası cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. Kardeşlerin, İran'daki aileleriyle en son 28 Ekim'de telefonla görüştükleri öğrenildi.

Olay Yerinde Bulunan Not ve Olayın Sebebi

Aile dostu Emrullah Asari, polisle birlikte eve girdiklerini ve evden kötü kokular geldiğini belirtti. Asari, "Ailesi uzun süredir haber alamıyormuş. Ben de aradım ama ulaşamadım. Çok üzgünüm," dedi.

Antalya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, ikametin kapı ve pencerelerinin koli bandı ile kapatıldığını ve odanın ortasında yanmış kömürlerin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun, şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsettiği öğrenildi. Soruşturma devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.