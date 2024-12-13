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Antalya'da İrtikap Suçlamasıyla Polis Memuru Tutuklandı

Antalya'da yabancı uyruklulardan rüşvet alan polis memuru, 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:24
Antalya'da İrtikap Suçlamasıyla Polis Memuru Tutuklandı

Antalya'da rüşvet iddiaları sonrası polis memuru tutuklandı

Antalya'da, evrak eksiklikleri bulunan yabancı uyruklu kişilerden para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yapan bir polis memuru gözaltına alındı. Yapılan detaylı soruşturmalar sonucunda, söz konusu polis memuru A.K.'nin, yabancı uyrukluların işlemlerini halledeceği vaadiyle, toplamda 130 bin 300 lira ve 11 adet altın ziynet eşyası topladığı belgelendi.

Olayın Arka Planı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K.'nin geçmişte FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığını ve 2020 yılında tekrar göreve döndüğünü belirtti. Polis memurunun, yabancı uyrukluları hedef alarak rüşvet aldığına dair ihbarlar üzerine operasyon başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, A.K. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K., 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı.

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